Spectacle théâtre – danse : âme soeur Colmar

Haut-Rhin

Spectacle théâtre – danse : âme soeur Colmar, 6 avril 2022, Colmar. Spectacle théâtre – danse : âme soeur Colmar

2022-04-06 20:00:00 – 2022-04-06 21:30:00

Colmar Haut-Rhin EUR Un soir, Giovanni rentre de son service militaire après plusieurs années d’absence. Ce soir-là, il retrouve sa famille, sa meute, ses amis d’enfance. Eux fêtent déjà depuis trois jours les fiançailles de sa sœur jumelle, Annabella. Sous la chaleur de l’été et les reflets de la piscine, le retour de Giovanni fait basculer l’équilibre amoureux d’une bande d’amis, alors qu’il vient retrouver celle qu’il croit être son âme-sœur.

