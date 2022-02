Spectacle théâtre ambulatoire dans tout le parc Parc des Doublorigènes Saint-Vincent-Jalmoutiers Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Vincent-Jalmoutiers

Spectacle théâtre ambulatoire dans tout le parc Parc des Doublorigènes, 5 juin 2022, Saint-Vincent-Jalmoutiers. Spectacle théâtre ambulatoire dans tout le parc

le dimanche 5 juin à Parc des Doublorigènes

Une dizaine de comédiens se sont réunis, au cours de l’année, pour concocter un spectacle sous forme de scènes indépendantes les unes des autres, réparties et adaptées à différents espaces du parc. Un moment poétique, inspiré par “Le Pré” de Francis Ponge et l’imagnaire débordant d’une équipe dynamique !

6€, 5€ pour les enfants / Sur réservation pour les groupes.

Création originale sur le thème de la nature, théâtre, chant, en déambulation Parc des Doublorigènes Le Petit Moucaud, 24410 Saint-Vincent-Jalmoutiers, Dordogne Saint-Vincent-Jalmoutiers Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Vincent-Jalmoutiers Autres Lieu Parc des Doublorigènes Adresse Le Petit Moucaud, 24410 Saint-Vincent-Jalmoutiers, Dordogne Ville Saint-Vincent-Jalmoutiers lieuville Parc des Doublorigènes Saint-Vincent-Jalmoutiers Departement Dordogne

Parc des Doublorigènes Saint-Vincent-Jalmoutiers Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vincent-jalmoutiers/

Spectacle théâtre ambulatoire dans tout le parc Parc des Doublorigènes 2022-06-05 was last modified: by Spectacle théâtre ambulatoire dans tout le parc Parc des Doublorigènes Parc des Doublorigènes 5 juin 2022 Parc des Doublorigènes Saint-Vincent-Jalmoutiers Saint-Vincent-Jalmoutiers

Saint-Vincent-Jalmoutiers Dordogne