Spectacle Théâtre à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc

2021-11-27 20:30:00 – 2021-11-27

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot Montcuq-en-Quercy-Blanc Durée : 1h

Participation : 10€

Réservations : 07 68 32 96 76 / info@laruedesenfants.org Spectacle à partir de 14 ans Lézard de la Rue et la Cie Vivre Libre Ou Crevette présentent « à contre choix », le samedi 27 novembre 2021 à 20h30 à la salle des fêtes de Montcuq 21ème siècle, une femme se présente au public, armée d’une pomme et de quelques costumes. Elle est actrice, mais pourrait être secrétaire de direction, étudiante, ouvrière… Ici, c’est le parcours d’une comédienne qui, seule en scène, appelle et exorcise les démons que nombre de femmes affrontent au cours d’une vie. Blessures morales ou physiques, infligées consciemment, inconsciemment, parfois violemment, par des Mères d’un autre temps, mentors (ou employeurs de tous types), pervers, princes charmants qui s’évaporent, injonctions publicitaires à un idéal féminin fabriqué de toutes pièces… Elle partage avec toutes et tous, les ressources qu’elle saura mettre à l’œuvre : lucidité, espoir et désespoir, auto-dérision, imagination, combativité, liberté de parole, humour.

Ces armes, non violentes et pourtant subversives seront garantes de sa survie, marche exutoire vers l'affirmation d'elle-même. Ce spectacle est présenté dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, dans un contexte où la parole semble se libérer, mais les mentalités beaucoup moins.

Participation : 10€

Réservations : 07 68 32 96 76 / info@laruedesenfants.org Spectacle à partir de 14 ans ©rue_des_enfants

