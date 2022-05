Spectacle théâtre

Spectacle théâtre, 5 août 2022, . Spectacle théâtre

2022-08-05 – 2022-08-05 La compagnie sera en résidence à Nant du mardi 2 au vendredi 5 août. Vous pourrez alors assister au fruit de leur travail lors d’une représentation déambulatoire dans les rues qui clôturera leur résidence.

Spectacle « Je finis par trouver sacré le désordre de mon esprit ».

Co-création Stéfano Fogher, Gerry Quévreux et Justine Wojtyniak.

Voir le site de la compagnie Spectacle en déambulation dans le village par la Cie Retour d’Ulysse. +33 5 65 62 10 95 La compagnie sera en résidence à Nant du mardi 2 au vendredi 5 août. Vous pourrez alors assister au fruit de leur travail lors d’une représentation déambulatoire dans les rues qui clôturera leur résidence.

Spectacle « Je finis par trouver sacré le désordre de mon esprit ».

Co-création Stéfano Fogher, Gerry Quévreux et Justine Wojtyniak.

Voir le site de la compagnie Cie Le Retour d’Ulysse dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville