Spectacle – Théâtre 1 – Covid 0 Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Spectacle – Théâtre 1 – Covid 0 Pontarlier, 4 juin 2022, Pontarlier. Spectacle – Théâtre 1 – Covid 0 Théâtre B. Blier – Salle J. Renoir Rue de la halle Pontarlier

2022-06-04 – 2022-06-04 Théâtre B. Blier – Salle J. Renoir Rue de la halle

Pontarlier Doubs 5 5 EUR Organisé par la MJC des Capucins-Centre Berlioz.

Les ateliers théâtre de la MJC des Capucins sont heureux de vous accueillir pour 2 spectacles différents, pas pareil, pas identiques…2 “pestacles” de ouf, quoi! Ne pas oublier que le manque de culture nuit gravement à la santé…alors venez!

Billetterie en ligne.

Ouverture des portes à 15h et à 20h. Organisé par la MJC des Capucins-Centre Berlioz.

Les ateliers théâtre de la MJC des Capucins sont heureux de vous accueillir pour 2 spectacles différents, pas pareil, pas identiques…2 “pestacles” de ouf, quoi! Ne pas oublier que le manque de culture nuit gravement à la santé…alors venez!

Billetterie en ligne.

Ouverture des portes à 15h et à 20h. Théâtre B. Blier – Salle J. Renoir Rue de la halle Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Théâtre B. Blier - Salle J. Renoir Rue de la halle Ville Pontarlier lieuville Théâtre B. Blier - Salle J. Renoir Rue de la halle Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Spectacle – Théâtre 1 – Covid 0 Pontarlier 2022-06-04 was last modified: by Spectacle – Théâtre 1 – Covid 0 Pontarlier Pontarlier 4 juin 2022 Doubs Pontarlier

Pontarlier Doubs