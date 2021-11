Saint-Pol-de-Léon Médiathèque de Saint-Pol-de-Léon Finistère, Saint-Pol-de-Léon Spectacle théâtralisé pour les tout petits : “Chouette” Médiathèque de Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Médiathèque de Saint-Pol-de-Léon, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00

“Chouette” est un spectacle s’inspirant de l’album Un peu perdu de Chris Haughton. La nuit est douce dans la forêt. Maman Chouette dort de ses deux oreilles, tout en haut de l’arbre, dans son nid bien douillet, quand tout à coup, Bébé Chouette bascule de son perchoir… Un spectacle proposé par l’association “EcOutez VoiR..”. À partir de 18 mois.

Nombre limité de places disponibles

Spectacle théâtralisé pour les tout petits: "Chouette", adapté de l'album « Un peu perdu » de Chris Haughton aux éditions Thierry Magnier à partir de 18 mois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Autres Lieu Médiathèque de Saint-Pol-de-Léon Adresse 19 Rue Corre 29250 Saint-Pol-de-Léon Ville Saint-Pol-de-Léon lieuville Médiathèque de Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon