Spectacle théâtralisé “Maquis, l’ardeur des jours heureux” par la Cie du Sûr Saut Mémoire du Maquis-Plateau des Glières, 19 septembre 2021, Glières-Val-de-Borne.

Spectacle théâtralisé “Maquis, l’ardeur des jours heureux” par la Cie du Sûr Saut

Mémoire du Maquis-Plateau des Glières, le dimanche 19 septembre à 15:00

Au cœur des sous-bois du centre de la France, cinq maquisards sur-vivent…Au rythme de la poésie, des discussions politiques, des chants et des actes de sabotages. On s’arme de patience et d’espoir. L’attente, l’action, l’ardeur. On provoque les jours heureux. Maquis, c’est du quotidien. Ce sont des minutes qu’on vit comme des heures. C’est l’ombre et la nuit. C’est le festin d’une pomme de terre, la joie d’un bourgeon qui éclate avec des nuits moins froides. Et puis Maquis, c’est de la résistance. C’est penser à l’après, à demain sans savoir ce que sera la prochaine heure, c’est penser commun, c’est faire de la politique.

Sur réservation

Spectacle théâtralisé – Maquis, l’ardeur des jours heureux – Cie du Sûr Saut – Tous publics

Mémoire du Maquis-Plateau des Glières Col des Glières 74130 Glières-Val-de-Borne Glières-Val-de-Borne Le Petit-Bornand-les-Glières Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00