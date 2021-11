Bénodet Bénodet Bénodet, Finistère Spectacle Théatrale : Vous aussi vous connaissez la chanson ! Bénodet Bénodet Catégories d’évènement: Bénodet

Finistère

Spectacle Théatrale : Vous aussi vous connaissez la chanson ! Bénodet, 27 novembre 2021, Bénodet. Spectacle Théatrale : Vous aussi vous connaissez la chanson ! Salle 2 Route de Poulpry Bénodet

2021-11-27 – 2021-11-27 Salle 2 Route de Poulpry

Bénodet Finistère Bénodet Cette année, « Les 3 Coups » vous invitent à assister à la théâtralisation de textes que vous avez très probablement fredonnés. En seulement trois mois d’étude et de répétitions, ils souhaitent vous proposer un court spectacle, dans lequel vous pourrez dire :

« Nous aussi on connait la Chanson » ! les3coupsbenodet@yahoo.com Cette année, « Les 3 Coups » vous invitent à assister à la théâtralisation de textes que vous avez très probablement fredonnés. En seulement trois mois d’étude et de répétitions, ils souhaitent vous proposer un court spectacle, dans lequel vous pourrez dire :

« Nous aussi on connait la Chanson » ! Salle 2 Route de Poulpry Bénodet

dernière mise à jour : 2021-11-19 par OT BENODET

Détails Catégories d’évènement: Bénodet, Finistère Autres Lieu Bénodet Adresse Salle 2 Route de Poulpry Ville Bénodet lieuville Salle 2 Route de Poulpry Bénodet