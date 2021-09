Spectacle théâtral “Pharaon sur le Drac !” Musée Champollion, 18 septembre 2021, Vif.

Lors de l’expédition de Champollion en Égypte, un scribe et ses deux acolytes embarquent clandestinement à bord de l’Astrolabe, la corvette qui ramène l’équipe de savants et de dessinateurs en France. Arrivés à Vif, dans la maison familiale de l’égyptologue, les trois compères ont bien du mal à se faire à la vie locale. Ils n’ont de cesse de vouloir retourner sur leur terre natale et multiplient les expériences abracadabrantesques pour rejoindre leur Nil. Parviendront-ils à déjouer les sorts et la malédiction du Drac ?

Pass sanitaire et port du masque obligatoires dans le parc et dans le musée.

Musée Champollion 45 rue Champollion 38450 Vif Vif Isère



2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00