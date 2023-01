Spectacle théâtral « Mes ancêtres les Gaulois » La Châtre La Châtre Catégories d’Évènement: Indre

Indre Remontant le cours de son arbre généalogique, Nicolas Bonneau s’interroge à sa manière – avec humour et pédagogie- sur notre « roman national » : C’est quoi se sentir français ? Comment un pays fabrique-t-il son histoire ? Dans la continuité de son travail autour de la mémoire collective, Nicolas Bonneau cultive sa place de conteur et de passeur entre la petite et la grande Histoire.

Un spectacle en co-réalisation avec Équinoxe, scène nationale de Châteauroux. L’association Théâtre Maurice Sand accueille le spectacle « Mes ancêtres les Gaulois » à La Châtre. +33 2 54 48 20 10 © Pauline Le Goff

