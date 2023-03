Spectacle théâtral : Langue de poche Salle des fêtes du bourg, 1 avril 2023, Salles .

Spectacle théâtral : Langue de poche

Salle des fêtes du bourg Salles 33770

2023-04-01

Salle des fêtes du bourg Allée du Champ de Foire

Salles

33770

Langue de poche est un spectacle créé autour de trois textes de René de Obaldia.

Avec ce spectacle, nous vous invitons à (re)découvrir l’un des auteurs de théâtre français les plus joués sur la planète. Obaldia écrit des textes empreints d’humour, de fantaisie et d’imagination. Ses pièces de théâtre se déroulent dans un cadre emprunté au monde actuel et aborde des sujets modernes, invitant le spectateur dans un autre monde que celui de la vie ordinaire. Il joue avec la langue pour en décomposer les saveurs, à travers des jeux de mots, l’imitation des parlers les plus divers.

Sans limites, il enchaîne les rapports de personnages et les situations abracadabrants, avec toujours un fond de tendresse.

