Spectacle théâtral : I need art Luxeuil-les-Bains, 9 juin 2022, Luxeuil-les-Bains.

Spectacle théâtral : I need art Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains

2022-06-09 – 2022-06-09 Espace Molière 16 Rue des Thermes

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Flanqué du DJ Léon Jodry à la musique et de Julien Barbazin aux lumières, un clone de Jean-Michel Potiron nous raconte un spectacle sur l’art contemporain qu’il rêve de réaliser : I need art ; une épopée théâtrale à travers les oeuvres des

plus grands artistes plasticiens de notre temps. L’initiateur de ce spectacle en devenir nous présente les artistes qui l’ont inspiré et comment il les utilisera dans son projet d’immense fresque scénique.

Successivement ambitieux et humoristique, traitant de la querelle de l’art contemporain, I need art est donné avec notre concours de spectateur actif dans ce qui se crée sous nos yeux.

Spectacle composé d’une vingtaine de scènes, c’est nous qui choisissons le déroulé de la représentation et décidons à tout moment de poursuivre ou d’interrompre le processus. Une représentation en partenariat avec la ville de Lure représentation également le vendredi 10 juin 2022 à 20h30 à l’auditorium de Lure.

Compagnie Théâtre à Tout Prix.

Mise en scène, jeu : Jean-Michel Potiron.

DJ : Léon Jodry.

Lumieres : Julien Barbazin.

Son-video : Antoine Lenoble.

Vidéo : Paul Benrahho.

À 20h30 à l’Espace Molière.

poleculturel@luxeuil-les-bains.fr +33 3 84 40 56 20 https://www.marilu.fr/

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains

