SPECTACLE THEATRAL HOLD UP Salle socioculturelle Saint-Denis-d'Anjou Saint-Denis-d'Anjou Catégories d’Évènement: Mayenne

Saint-Denis-d'Anjou

SPECTACLE THEATRAL HOLD UP Salle socioculturelle, 16 avril 2023, Saint-Denis-d'Anjou Saint-Denis-d'Anjou. SPECTACLE THEATRAL HOLD UP Place de l’europe Salle socioculturelle Saint-Denis-d’Anjou Mayenne Salle socioculturelle Place de l’europe

2023-04-16 15:00:00 – 2023-04-16 17:00:00

Salle socioculturelle Place de l’europe

Saint-Denis-d’Anjou

Mayenne Saint-Denis-d’Anjou Mayenne L’office de tourisme vous invite à son premier spectacle théatral de l’année. Avec la compagnie Morédéna de Morannes qui vous proposera la comédie en 4 actes “Hold Up” . Entrée au chapeau +33 2 43 70 69 09 Salle socioculturelle Place de l’europe Saint-Denis-d’Anjou

dernière mise à jour : 2023-02-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Mayenne, Saint-Denis-d'Anjou Autres Lieu Saint-Denis-d'Anjou Adresse Saint-Denis-d'Anjou Mayenne Salle socioculturelle Place de l'europe Ville Saint-Denis-d'Anjou Saint-Denis-d'Anjou lieuville Salle socioculturelle Place de l'europe Saint-Denis-d'Anjou Departement Mayenne

Saint-Denis-d'Anjou Saint-Denis-d'Anjou Saint-Denis-d'Anjou Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis-danjou-saint-denis-danjou/

SPECTACLE THEATRAL HOLD UP Salle socioculturelle 2023-04-16 was last modified: by SPECTACLE THEATRAL HOLD UP Salle socioculturelle Saint-Denis-d'Anjou 16 avril 2023 mayenne Place de l'europe Salle socioculturelle Saint-Denis-d'Anjou Mayenne Saint-Denis-d'Anjou, Mayenne Salle socioculturelle Saint-Denis-d'Anjou

Saint-Denis-d'Anjou Saint-Denis-d'Anjou Mayenne