2023-03-03 20:30:00

Meurthe-et-Moselle Vannes-le-Châtel Dans les années 60, Janis Joplin fait une entrée fracassante dans le panthéon du rock et bous-cule les normes. Comète flamboyante, la chanteuse blanche à la voix noire marque son époque et devient une légende à 27 ans.

Chanteuse rock et conteuse, Hélène Palardy partage l’histoire et le lien qu’elle a tissé avec Janis Joplin depuis de nombreuses années. En s’accompagnant à la guitare, elle donne à ce biopic chanté, intime et décalé, une énergie de concert.

L’occasion de révéler les nombreuses voies que Janis Joplin a ouvertes aux femmes et de rap-peler ce que son époque dit de la nôtre. Réservations conseillées : 06 52 26 08 71

Genre : Récit-concert

Durée : 80 minutes

A partir de 14 ans +33 6 52 26 08 71 https://theatredecristal.com/ Anne Marcel

