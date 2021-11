Chatuzange-le-Goubet Bibliothèque communale Chatulivre Chatuzange-le-Goubet, Drôme Spectacle théâtral et musical « La main gauche d’Aphrodite » Bibliothèque communale Chatulivre Chatuzange-le-Goubet Catégories d’évènement: Chatuzange-le-Goubet

Bibliothèque communale Chatulivre, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

Le 1er mars 1821, il y aura juste 200 ans, la Vénus de Milo faisait en grande pompe son entrée au musée du Louvre. Elle avait été découverte presque un an plus tôt, par Yorgos Kendrotas, un paysan grec qui, un jour d’avril 1820, l’avait mise à jour de façon inopinée en nettoyant un coin de son champ. Le destin de cette statue, entre les circonstances de sa découverte et l’acquisition par les Français est une histoire épique passionnante, qui permet de cerner les enjeux politiques d’une époque, entre les premières secousses qui entraînèrent la chute de l’empire Ottoman et les prémisses de la révolution grecque, le tout arbitré par des puissances occidentales soucieuses de conserver leurs intérêts en mer Egée. Pour célébrer dignement cet anniversaire, le bras gauche d’Aphrodite se propose de raconter cette épopée de façon légère, à partir d’un texte librement inspiré du livre Το αριστερό χέρι της Αφροδίτης de Takis Théodoropoulos, traduit en français sous le titre « l’invention de la Vénus de Milo » en 2008. L’histoire, racontée à trois voix, est ponctuée de chansons grecques accompagnées au bouzouki, laouto, baglama, guitare et percussions. Les interprètes : Sylvie Riffard : chant, narration, guitare, baglama Jean-Philippe Chassagne : percussions, narration Mehdi Samaï : bouzouki, laouto, narration Jean-Philippe Chassagne, Mehdi Samaï et Sylvie Riffard sont issus du groupe Epsilon (musiques autour de la Grèce). La Vénus de Milo, fierté du Musée du Louvre, a été déterrée dans un champ grec il y a 200 ans … venez découvrir son parcours depuis la Grèce jusqu’à la France, au son des musiques grecques ! Bibliothèque communale Chatulivre 26300 Chatuzange-le-goubet Chatuzange-le-Goubet Drôme

