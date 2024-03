SPECTACLE THÉÂTRAL ET MUSICAL BONS BAISERS DE BERGAME Route de Bourbonne Monthureux-sur-Saône, samedi 17 août 2024.

SPECTACLE THÉÂTRAL ET MUSICAL BONS BAISERS DE BERGAME Route de Bourbonne Monthureux-sur-Saône Vosges

Samedi

Sur le site Pyramid-ion, une soirée théâtre et musique en plein air …

Bons Baisers de Bergame…

Une carte postale signée Debussy, magistralement interprétée par Corentin Colluste de la Compagnie Ubürik

Bons Baisers de Bergame est un spectacle théâtral et musical accessible dès 10 ans. A travers une conférence qui dévie de sa trajectoire, il met en jeu des questions sociétales et sentimentales actuelles. Comment aime-t-on aujourd’hui ? Dans quels schémas de rencontre nous plaçons-nous ? Ce seul en scène documenté, drôle et touchant à la fois, donne à voir le parcours d’un homme qui se débat entre les désirs qui le bouleversent et les représentations qu’il se fait de l’amour.Tout public

20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-17 21:00:00

fin : 2024-08-17 23:30:00

Route de Bourbonne Mont de Savillon

Monthureux-sur-Saône 88410 Vosges Grand Est

