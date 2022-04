Spectacle théâtral “En attendant le facteur” Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires Gonfreville-l'Orcher Catégories d’évènement: Gonfreville-l'Orcher

Spectacle théâtral "En attendant le facteur"

le samedi 14 mai à Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires

le samedi 14 mai à Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires

Nous sommes en 1959 et les visiteurs sont reçus par une mère de famille des cités provisoires de Gonfreville l’Orcher. Fébrile, elle attend le facteur qui doit lui apporter des nouvelles de sa fille, partie là bas aux « States » pour épouser un GI. De la cuisine à la chambre d’enfant, elle raconte le quotidien des familles qui ont vécu dans ces cités à partir de 1947 et également le camp d’accueil des « war brides », ou épouses de guerre, futures américaines. Histoire des cités, histoires de gens et de familles, elle donne vie à un quotidien qui malgré les difficultés et la précarité semblent encore paraître à ceux qui l’ont vécu comme celui « du bon temps ».

Inscription obligatoire

Une création de la Compagnie "Piano à Pouces Théâtre"
Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires
2a rue du 8 mai 1945 76700 Gonfreville l'Orcher
Gonfreville-l'Orcher Seine-Maritime

