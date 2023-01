Spectacle théâtral « Djangologie » La Châtre La Châtre Catégories d’Évènement: Indre

Indre Sous la forme d’un concert commenté, ce spectacle vous fera découvrir l’histoire du jazz manouche des origines à nos jours avec la figure de Django Reinhardt en toile de fond. L’exercice de la conférence se transforme en une expérience participative mêlant musique live et récit historique.

Les talentueux musiciens de My Favourite Swing puiseront dans le répertoire du grand Django mais aussi dans celui de Chet Baker, Ella Fitzgerald ou encore Wes Montgomery balayant ainsi le swing des années 30 et 50.

A partir de 8 ans. L'association Théâtre Maurice Sand accueille le spectacle « Djangologie » à La Châtre.

