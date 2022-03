SPECTACLE THÉÂTRAL DES TRUBLIONS DE JARZÉ Jarzé Villages, 12 mars 2022, Jarzé Villages.

5 5 EUR THEATRE : LES TRUBLIONS DE JARZE vous proposent 5 représentations ce mois-ci :

– samedi 12 mars 20H30

– dimanche 13 mars 14H30

– samedi 19 mars 20H30

– vendredi 25 mars 20H30

– samedi 26 mars 20H30

Cette année, les Trublions vous proposent BUILDING, une comédie grinçante de Léonore Confino.

Un building. 13 étages. Nous sommes chez Consulting Conseil, une entreprise qui a pour absurde mission de conseiller les conseillers. On progresse dans le building, où PDG, hôtesses, comptables, agents d’entretien, cadres, directeurs des ressources humaines, chargés de communication s’agitent, déjeunent, prospectent, brainstorment, …

Une comédie piquante et caustique, mais aussi musicale et … volatile !, dont la mise en scène est signée Béatrice Poitevin (Compagnie Artbigüe).

En première partie vous pourrez applaudir nos jeunes (et vaillants!) Trublions.

RESERVATION RECOMMANDEE

Les Trublions de Jarzé sont de retour !

trublions.jarze@gmail.com +33 6 52 71 02 22

