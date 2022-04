Spectacle théâtral, déambulatoire et interactif – La légende d’Herculéa Musée de l’ancien évêché, 14 mai 2022 17:00, Grenoble.

Nuit des musées Spectacle théâtral, déambulatoire et interactif – La légende d’Herculéa Musée de l’ancien évêché Samedi 14 mai, 17h00 sur inscription

Spectacle théâtral, déambulatoire et interactif par la Compagnie Coup de Théâtre / Menez l’enquête pendant près d’1h et résolvez l’énigme.

La légende d’un fantôme rôdant dans le musée de l’Ancien Evêché commence à devenir réelle lorsque les guides du musée constatent que des objets sont déplacés, des tableaux dérangés, des salles mises en désordre. Ce fantôme, échappant aux gardiens et semant la terreur autour de lui, semble chercher quelque chose, qui aurait été dissimulé au cœur du musée…

En tant qu’enquêteurs, vous rechercherez les traces du fantôme et essaierez de comprendre ce qu’il poursuit ainsi activement ! Pour cela, vous irez à la rencontre de différents personnages, plus mystérieux les uns que les autres ! Soyez attentifs à ce qu’ils vous diront et affrontez leurs épreuves, afin de gagner des indices pour votre quête !

17h, 17h40, 18h20, 19h, 19h40, 20h20, 21h, 21h40, 22h20

durée : 1h

Situé au cœur du centre historique de Grenoble et installé dans l’ancien palais des évêques, le musée abrite en son sous-sol les vestiges archéologiques du rempart gallo-romain de la ville et du baptistère, ce lieu où l’on baptisait le premier chrétiens, daté du IVe siècle après J.-C. Dans les étages, l’exposition L’Isère en histoire(s), dont la présentation a été renouvelée, retrace l’histoire des femmes et des hommes qui ont cultivé, exploité, aménagé et organisé ce territoire, l’Isère.

http://www.ancien-eveche-isere.fr http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-lAncien-%C3%89v%C3%AAch%C3%A9-Baptist%C3%A8re-de-Grenoble/296585450518628

upon registration Saturday 14 May, 17:00

© Musée de l’Ancien Évêché

La leyenda de un fantasma que merodea en el museo del Antiguo Obispado comienza a hacerse realidad cuando los guías del museo descubren que los objetos se mueven, los cuadros perturbados, las salas puestas en desorden. Este fantasma, escapando de los guardias y sembrando el terror a su alrededor, parece que busca algo, que habría sido escondido en el corazón del museo…

¡Como investigadores, buscarás el rastro del fantasma y tratarás de averiguar qué es lo que está persiguiendo! ¡Para ello, te encontrarás con diferentes personajes, más misteriosos unos que otros! ¡Presta atención a lo que te digan y enfréntate a sus pruebas para ganar pistas para tu misión!

Investiga durante casi una hora y resuelve el acertijo.

17h, 17h40, 18h20, 19h, 19h40, 20h20, 21h, 21h40, 22h20 duración: 1h

en inscripción Sábado 14 mayo, 17:00

2 rue Très-Cloîtres, 38000 Grenoble 38000 Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes