Spectacle théâtral, déambulatoire et interactif – La légende d’Herculéa Musée de l’ancien évêché Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

Spectacle théâtral, déambulatoire et interactif – La légende d’Herculéa Musée de l’ancien évêché, 14 mai 2022, Grenoble. Spectacle théâtral, déambulatoire et interactif – La légende d’Herculéa

Musée de l’ancien évêché, le samedi 14 mai à 17:00

La légende d’un fantôme rôdant dans le musée de l’Ancien Evêché commence à devenir réelle lorsque les guides du musée constatent que des objets sont déplacés, des tableaux dérangés, des salles mises en désordre. Ce fantôme, échappant aux gardiens et semant la terreur autour de lui, semble chercher quelque chose, qui aurait été dissimulé au cœur du musée… En tant qu’enquêteurs, vous rechercherez les traces du fantôme et essaierez de comprendre ce qu’il poursuit ainsi activement ! Pour cela, vous irez à la rencontre de différents personnages, plus mystérieux les uns que les autres ! Soyez attentifs à ce qu’ils vous diront et affrontez leurs épreuves, afin de gagner des indices pour votre quête ! Menez l’enquête pendant près d’1h et résolvez l’énigme. 17h, 17h40, 18h20, 19h, 19h40, 20h20, 21h, 21h40, 22h20 durée : 1h

sur inscription

Spectacle théâtral, déambulatoire et interactif par la Compagnie Coup de Théâtre / Menez l’enquête pendant près d’1h et résolvez l’énigme. Musée de l’ancien évêché 2 rue Très-Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Musée de l'ancien évêché Adresse 2 rue Très-Cloîtres, 38000 Grenoble Ville Grenoble lieuville Musée de l'ancien évêché Grenoble Departement Isère

Musée de l'ancien évêché Grenoble Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/

Spectacle théâtral, déambulatoire et interactif – La légende d’Herculéa Musée de l’ancien évêché 2022-05-14 was last modified: by Spectacle théâtral, déambulatoire et interactif – La légende d’Herculéa Musée de l’ancien évêché Musée de l'ancien évêché 14 mai 2022 Grenoble Musée de l'ancien evêché Grenoble

Grenoble Isère