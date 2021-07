Dinan Dinan Côtes-d'Armor, Dinan Spectacle théâtral au Jardin des petits diables Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Spectacle théâtral au Jardin des petits diables Dinan, 25 juillet 2021, Dinan. Spectacle théâtral au Jardin des petits diables 2021-07-25 – 2021-07-30

Dinan Côtes d’Armor Dinan Synopsis : Art et spectacle de rue. Vous aimez le théâtre? Dans un tourbillon d’émotions les personnages vous feront vibrer au rythme de leurs chants, acrobaties, danses et combats. Un spectacle de théâtre tout public qui vous fera voyager dans le monde rocambolesque de la Commedia dell’Arte. Qui triomphera : L’amour du pouvoir ou le pouvoir de l’amour ?

Du Dimanche 25 au Vendredi 30 Juillet au Jardin des Petits Diables (Jardin du Val Cocherel), à Dinan. Trois représentations par jour: 14h30, 16h et 18h. Tarif : au chapeau.

Contacts : compagnie.akama@hotmail.fr

07 82 92 89 43

