Le Havre Seine-Maritime Un bel hommage à la grande et incontournable Ella Fitzgerald. Accompagnée par de brillants musiciens, Aude vous transportera dans l’univers du swing et des beaux standards de Gershiwn à Cole Porter… A noter la présence du génial Gérard Poncet au saxophone ténor ! Le spectacle est au profit intégral de “Imagine for Margot”, qui œuvre pour la recherche contre les cancers pédiatriques. Date : le samedi 25 septembre à 20h

Lieu : Le Petit Théâtre

Réservations à Musique Océane, 93 rue de Paris.

