Le Grand Sud, le mardi 28 juin à 20:00

The Dancing Public est une fête de la danse, un concert de « spoken word » et une expression de frénésie physique allant jusqu’à l’épuisement. Quel est ce besoin d’excès et de mouvements que nos corps ressentent aujourd’hui ? Sommes-nous prêts à reprendre pleinement goût à la vie ? Dans son nouveau solo, Mette Ingvartsen insuffle vie au phénomène historique des « manies dansantes » ou chorémanies, des éruptions extatiques collectives de danse incessante, de mouvements incontrôlables, de secousses et de convulsions. Cela pouvait partir d’un seul corps et se propager à plusieurs centaines d’autres. Ces mouvements de masse perduraient parfois pendant des jours, voire des mois. Du Moyen-Âge aux Temps modernes, ce phénomène se produisait à intervalles réguliers et ont donné lieu à une pléthore d’explications : de la possession par des esprits maléfiques et de malédictions de saints à des troubles neurologiques. Mais derrière l’image dangereuse du désordre public, se cachait surtout un corps qui se libérait du stress provoqué par des épidémies, des catastrophes naturelles et la pauvreté, un corps qui dansait en signe de protestation…

La danseuse et chorégraphe Mette Ingvartsen explore, suite à la pandémie, l’extase du mouvement lors de rassemblements sociaux.

