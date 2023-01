SPECTACLE – THAT’S ALL FOLKS Nancy Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle 12.5 EUR Ramirez est une bande de cinglés à lui tout seul. Tour à tour humoriste cajun, chanteur de variété – animateur du rayon charcuterie, poète moderne, serial killer, chanteuse caritative au service des espèces en voie d’extinction, il nous entraîne dans son univers de folie douce, délirant et tonique, teinté d’ironie et d’une bonne dose d’auto-dérision, au travers de personnages excentriques et attachants. À la frontière du cabaret et du one-man-show, la parodie a rendez- vous avec la dérision dans ce spectacle festif et chaleureux, parfois grinçant, mêlant scènes de comédie et numéros de music-hall avec punch, énergie et rythme. Un moment d’humour farfelu au ton iconoclaste et jubilatoire, servi par des textes ciselés. Textes, mise en scène et interprétation: Bruno RAMIREZ

