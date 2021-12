SPECTACLE T’EX’O Liverdun, 9 janvier 2022, Liverdun.

8 EUR

Tex’O – version trio: chansons et anecdotes.

Quand trois multi instrumentalistes mettent leur talent au service d’un répertoire de créations, le résultat est forcément original et séduisant.

Guitares, banjo, accordéon, violon, basse, hermonica et batterie se rencontrent au fil des titres pour donner à chaque composition la couleur qui lui convient le mieux. François Goliot (basse, violon, chœurs) et Jérémy Barrès (guitares, banjo) apportent sans nul doute une touche d’excellence au spectacle “chansons et anecdotes” que l’auteur-compositeur Marc T’ex’o a déjà promené aux quatre coins de l’hexagone en version solo. Un trio rempli d’énergie et d’harmonies positives pour un spectacle à vivre et partager.

Billetterie en mairie lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Réservations jusqu’au jeudi 6 janvier.

+33 3 83 24 46 76

