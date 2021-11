Issy-les-Moulineaux Médiathèque centre-ville Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Spectacle Tête en l’air Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Spectacle Tête en l’air Médiathèque centre-ville, 22 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux. Spectacle Tête en l’air

Médiathèque centre-ville, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Imaginez… Vous êtes confortablement installés, vous et votre enfant. À vos côtés, un conteur musicien vous berce, vous guide avec ses paroles et les sonorités apaisantes de ses instruments tout au long d’une promenade à imaginer… Allongez-vous, écoutez et détendez-vous. Vous êtes en partance pour un coin de nature sauvage, une plage tropicale, un jardin extraordinaire, un sous-bois peuplés d’objets et d’animaux magiques… Une séance contée, sonore et paysagère, à vivre.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Spectacle Tête en l’air propose de passer une veillée contée cocooning. Médiathèque centre-ville 33 rue du Gouverneur Général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T20:00:00

