Spectacle « Tête en bois » Un spectacle musical, drôle et touchant à partager en famille dès 18 mois ! Samedi 23 mars, 10h30 Bibliothèque de Chavagnes-en-Paillers

Début : 2024-03-23T10:30:00+01:00 – 2024-03-23T11:30:00+01:00

Dans le cadre de la Semaine nationale de la petite-enfance, la bibliothèque vous propose d’assister à un spectacle jeunesse.

Têtes en Bois est un road-movie pour 2 marionnettes en quête de sens.

C’est aussi une histoire de découverte et de partage, dans un monde coloré et sonore, pour qui a des yeux pour voir, ou des oreilles pour entendre.

Samedi 23 mars 2024, à 10h30

Tout public, de 18 mois à 6 ans

Durée 25 minutes

Accessible sans réservation et gratuitement.

N’hésitez pas à consulter notre programme complet sur notre page Facebook ou notre portail Internet.

Attention : jauge limitée, n’hésitez pas venir en avance. Fermeture des portes pour la représentation à 10h30 ou lorsque la jauge est atteinte.

Bibliothèque de Chavagnes-en-Paillers Impasse Louis de Chevigné Benaston 85250 Vendée Pays de la Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/people/Biblioth%C3%A8que-de-Chavagnes-en-Paillers/100076001846044/ »}, {« link »: « https://mediatheque.ccfulgent-essarts.fr/ »}]