Morteau Morteau 25500, Morteau Spectacle – Territoires Perdus Morteau Morteau Catégories d’évènement: 25500

Morteau

Spectacle – Territoires Perdus Morteau, 5 novembre 2021, Morteau. Spectacle – Territoires Perdus Théâtre Place de la Halle Morteau

2021-11-05 20:30:00 – 2021-11-05 21:15:00 Théâtre Place de la Halle

Morteau 25500 Morteau 10 EUR Sur réservation. Dans le cadre du “Festival Résonance”. L’interprète émerge d’un ilot de neige noire. Sa danse fait évoluer la scénographie, laisse sur le sol blanc les traces de son mouvement, de son passage, de son évolution. A mesure qu’elle progresse elle transforme son paysage (intérieur). Le rythme lent, presque hypnotique, est

soutenu par l’univers musical. La lumière vient effleurer la scène avec subtilité et participe pleinement à la narration, soulignant un détail ou focalisant le regard. Cette pièce créée un espace privilégié pour les spectateurs, les invite à un voyage, une méditation déconnectée des repères du temps. +33 3 81 67 18 53 https://billetterie.morteau.org/ Sur réservation. Dans le cadre du “Festival Résonance”. L’interprète émerge d’un ilot de neige noire. Sa danse fait évoluer la scénographie, laisse sur le sol blanc les traces de son mouvement, de son passage, de son évolution. A mesure qu’elle progresse elle transforme son paysage (intérieur). Le rythme lent, presque hypnotique, est

soutenu par l’univers musical. La lumière vient effleurer la scène avec subtilité et participe pleinement à la narration, soulignant un détail ou focalisant le regard. Cette pièce créée un espace privilégié pour les spectateurs, les invite à un voyage, une méditation déconnectée des repères du temps. Théâtre Place de la Halle Morteau

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 25500, Morteau Autres Lieu Morteau Adresse Théâtre Place de la Halle Ville Morteau lieuville Théâtre Place de la Halle Morteau