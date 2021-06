Valence Valence Drôme, Valence Spectacle « Territoire » – Danse au fil d’Avril Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Spectacle « Territoire » – Danse au fil d’Avril Valence, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Valence. Spectacle « Territoire » – Danse au fil d’Avril 2021-07-03 – 2021-07-03 Comédie de Valence 1 Place Charles Huguenel

Valence Drôme EUR 14 14 Territoire est un temps fort dédié à la danse pensé par Mathilde Monnier, chorégraphe associée à La Comédie de Valence pour la saison 21-22, pour célébrer la réouverture de La Comédie. +33 4 75 78 41 70 http://www.comediedevalence.com/ Territoire est un temps fort dédié à la danse pensé par Mathilde Monnier, chorégraphe associée à La Comédie de Valence pour la saison 21-22, pour célébrer la réouverture de La Comédie.

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Étiquettes évènement : Autres Lieu Valence Adresse Comédie de Valence 1 Place Charles Huguenel Ville Valence lieuville 44.9345#4.89233