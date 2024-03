Spectacle : Terre(s) de nomade(s) Médiathèque du Val de Blaise Wassy, vendredi 21 juin 2024.

Spectacle : Terre(s) de nomade(s) Compagnie Angatchalo : Spectacle musical Vendredi 21 juin, 14h00, 15h30 Médiathèque du Val de Blaise sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-21T14:00:00+02:00 – 2024-06-21T15:00:00+02:00

Fin : 2024-06-21T15:30:00+02:00 – 2024-06-21T16:30:00+02:00

Pour la fête de la musique embarquez pour un voyage musical autour du monde, accompagnés d’instruments plus étonnants les uns que les autres.

Gaia…la première petite fille de l’humanité n’a pas envie de faire ce que ses parents lui demandent. Pourtant ils lui confient une mission de la plus haute importance : surveiller le feu de l’humanité et touiller la soupe céleste…

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]

fête de la musique spectacle