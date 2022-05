Spectacle TERAIROFEU Hérisson Hérisson Catégories d’évènement: Allier

Hérisson

Spectacle TERAIROFEU Hérisson, 11 mai 2022, Hérisson. Spectacle TERAIROFEU Le Cube Studio Théatre Crochepot Hérisson

2022-05-11 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-11 Le Cube Studio Théatre Crochepot

Hérisson Allier Hérisson EUR Le Cube Studio Théâtre a le plaisir de présenter le spectacle TERAIROFEU par La Belle Meunière le Mercredi 11 mai à 19h. lecube.herisson@gmail.com +33 7 51 65 95 36 https://lecube.xn--labellemeunire-6jb.fr/ Le Cube Studio Théatre Crochepot Hérisson

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Hérisson Autres Lieu Hérisson Adresse Le Cube Studio Théatre Crochepot Ville Hérisson lieuville Le Cube Studio Théatre Crochepot Hérisson Departement Allier

Hérisson Hérisson Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herisson/

Spectacle TERAIROFEU Hérisson 2022-05-11 was last modified: by Spectacle TERAIROFEU Hérisson Hérisson 11 mai 2022 Allier Hérisson

Hérisson Allier