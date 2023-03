Spectacle : Tempora 32.5 – Festival Danse au fil d’Avril Les Clévos, cité des savoirs Étoile-sur-Rhône Catégories d’Évènement: Drôme

Spectacle : Tempora 32.5 – Festival Danse au fil d'Avril
Les Clévos, cité des savoirs, 23 avril 2023, Étoile-sur-Rhône
390 route de Marmans
Drôme

Drôme EUR 5 5 Tempora 32.5 propose d’interroger notre « emploi du temps ». Du vertige de la course à la poésie du temps suspendu, ce duo ludique et engagé rythmiquement questionne la complexité de notre relation avec cette donnée temporelle qui nous dépasse. +33 4 75 60 27 33 Les Clévos, cité des savoirs 390 route de Marmans Étoile-sur-Rhône

