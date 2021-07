Nîmes Temple de l'Oratoire Gard, Nîmes Spectacle Temple de l’Oratoire Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Le temple abrite un orgue signé par Vincent Cavaillé-Coll, frère du grand facteur d’orgue Aristide Cavaillé-Coll. Présentation et audition de l’orgue par Bruno Matéos, Président des Amis de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église Saint-Paul de Nîmes. Samedi à 14h15 – durée 30 minutes Organisé par l’association Les Amis de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église Saint-Paul de Nîmes Rdv Place de l’Oratoire

Temple de l'Oratoire Place de l'Oratoire, 30000 Nîmes Nîmes Gard

