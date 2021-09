Spectacle “Tempête dans une Roulotte Beaumotte-lès-Pin, 2 septembre 2021, Beaumotte-lès-Pin.

Spectacle “Tempête dans une Roulotte 2021-09-02 – 2021-09-02

Beaumotte-lès-Pin Haute-Saône Beaumotte-lès-Pin

Création tirée de l’œuvre de Shakespeare, portée par une équipe “nomade dans l’âme”, composée de 5 artistes et d’un cheval Comtois (répondant au nom prédestiné de Skipper) prêt.e.s à faire de cette aventure humaine et unique une expérience formidable sur le Monde. La roulotte attelée à un cheval est le moyen le plus approprié pour créer un espace convivial de proximité propice à l’échange et à la rencontre, qui dépassera le temps de la représentation. Histoire : Ferdinand et son père, le Roi de Naples, échouent sur une ile après le naufrage de leur navire. Sur cette île vivent Miranda et son père Prospero, autrefois Duc de Milan, que son frère a condamné à l’exil. Intrigues, magie, affrontements, seul l’amour semble pouvoir démêler les fils de cette pièce mythique. Représentation à 18 h. Infos et réservations au 06 99 40 58 48.

http://boutiqueduconte.com/tempete_roulotte.html

