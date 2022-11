SPECTACLE – TÉLÉ EN PANNE, PAPA EST CONNECTÉ Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

2022-11-26 16:30:00 – 2022-11-26 17:30:00

­Un petit pingouin se désespère de voir son père sans cesse rivé à son écran et peu disposé à passer du temps avec sa famille… Car quand il est sur son ordinateur, Papa ne répond plus, il surfe. Mais un matin, c’est le drame. Papa n’a plus de connexion, ni dans l’igloo, ni sur la banquise…

Événement renseigné par Émilie MICHEL, Conseil Départemental des Vosges.

Dès 3 ans.

Sur inscription à la ludothèque ou médiathèque. ludotheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr +33 3 29 29 82 46 Médiathèque Intercommunale de Mirecourt – CCMD

