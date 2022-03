Spectacle « Tékitoa » Musée du Jouet Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Spectacle « Tékitoa »

Musée du Jouet, le mercredi 23 mars à 15:00

Eh oui, Toubatouho fils de grenouille et Sicouliboa fils de serpent, ont vite oublié les Mokodobololas, Jalimankos, Fonfonnakados et autres affreux gros et méchants tant noircis par leurs mamans. Près de la rivière, là où boivent la gazelle, le buffle et l’éléphant, là où il ne faut surtout pas aller, comme jamais jusqu’au soir, ils se sont amusés. Mais sur les rives du Bobodinga, leur belle amitié va-t-elle résister aux paroles des grands ? Début du spectacle à 15h. Spectacle proposé dans le cadre des festivités de la semaine inaugurale du Friehjohr fer unseri Sproch à Colmar.

Entrée à tarif réduit, à partir de 14h jusqu’à 17h. Le ticket d’entrée donne accès au musée et au spectacle. Entrée : 4,70 € / Entrée jeune (8-15 ans inclus) : 2,40 € / Gratuit moins de 8 ans

« Tékitoa » (t’es qui toi ?) est un spectacle de marionnettes inspiré d’un conte africain proposé par Tohu-Bohu Théâtre. Musée du Jouet 40 rue Vauban 68000 Colmar Colmar Haut-Rhin

2022-03-23T15:00:00 2022-03-23T16:00:00

