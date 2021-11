Spectacle : Tant bien que Mal Asté, 11 décembre 2021, Asté.

Spectacle : Tant bien que Mal à la Salle des Fêtes ASTE Asté

2021-12-11 – 2021-12-11 à la Salle des Fêtes ASTE

Asté Hautes-Pyrénées Asté

Théâtre.

Durée : 1h10. Tout public à partir de 10 ans.

Vous vous rappelez La Famille vient en mangeant, Grain, Crises ? Vous y êtes ? Donc vous avez déjà réservé pour ce nouvel opus. Pour les autres qui ne connaissent pas la compagnie, disons simplement que Marie-Magdeleine propose des spectacles qui racontent non seulement des histoires, mais toutes les histoires de tous les gens qui les habitent. Elle met à nu avec une infinie douceur les fils ténus et fragiles qui nous relient les uns aux autres, elle met sur les scènes des théâtres la vie toute nue, toute fragile, avec un grand éclat de rire…..

On a hâte de voir cette suite. Même si le rire s’y invite un peu moins, la vie et l’amour y sont plus présents. Ah oui, pas besoin d’avoir vu « La Famille… » pour aimer ce « Tant bien que mal » !

– Plein tarif 8€

– Tarif réduit 6€ (tarif réduit : moins de 18 ans, adhérents, sans emploi…)

Dans le cadre de notre clin d’œil, venez découvrir ou redécouvrir la Compagnie Mmm…

+33 6 87 42 88 73 http://www.maynats.org/

à la Salle des Fêtes ASTE Asté

