Spectacle : Tania Dutel Montélimar Montélimar Catégories d’Évènement: Drôme

Montélimar

Spectacle : Tania Dutel Montélimar, 20 janvier 2023, Montélimar . Spectacle : Tania Dutel 1 place du théâtre Théâtre Emile Loubet Montélimar Drôme Théâtre Emile Loubet 1 place du théâtre

2023-01-20 – 2023-01-20

Théâtre Emile Loubet 1 place du théâtre

Montélimar

Drôme EUR 29 29 Mediaspectacles présente Tania Dutel, étoile montante du stand-up français, une comédienne et humoriste originaire de la région Lyonnaise, passionnée de théâtre depuis l’âge de 7 ans, elle commence le stand up à seulement 19 ans. mediaspectacles@hotmail.fr https://www.montelimar-tourisme.com/pratique/billetterie/ Théâtre Emile Loubet 1 place du théâtre Montélimar

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Montélimar Drôme Théâtre Emile Loubet 1 place du théâtre Ville Montélimar lieuville Théâtre Emile Loubet 1 place du théâtre Montélimar Departement Drôme

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

Spectacle : Tania Dutel Montélimar 2023-01-20 was last modified: by Spectacle : Tania Dutel Montélimar Montélimar 20 janvier 2023 1 place du Théâtre Théâtre Emile Loubet Montélimar Drôme Drôme Montélimar

Montélimar Drôme