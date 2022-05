Spectacle: Tanguy Pastureau

Spectacle: Tanguy Pastureau, 19 novembre 2022

2022-11-19 20:00:00 – 2022-11-19 « Être une star, ça paraît fabuleux.

Sauf que ça ne l’est pas.

La célébrité est une galère sans nom.

Tanguy Pastureau vous raconte les déboires des stars d’hier et d’aujourd’hui et vous démontre l’intérêt de rester un anonyme.

