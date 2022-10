Spectacle Tambours calices, voyages d’un atypique

2022-12-03 – 2022-12-03 EUR Théâtre musical, Tambours calices – voyages d’un atypique Avec Tambours calices – voyages d’un atypique, le percussionniste Étienne GRUEL crée son premier solo : un spectacle- voyage. Le joueur de daf, derbouka riqq et zarb raconte son histoire, vingt années de concerts, d’anecdotes de voyages dans le bassin méditerranéen, de récits qui font la saveur d’une journée au Maroc, en Turquie, en Algérie ou en Iran. Pour déployer ses aventures sur scène, il fait appel à la metteur en scène Céline d’ABOUKIR et l’ingénieur du son Mathieu PELLETIER, qui l’accompagnent dans la réalisation de ce solo. Perpétuant une forme de transmission orale, le musicien, pédagogue et voyageur mêle musique pure et matériaux enregistrés pour interroger ce qui façonne nos souvenirs et ce qui rend certains de nos voyages initiatiques et extraordinaires. Artiste : Étienne GRUEL

Textes : Étienne GRUEL

Mise en scène : Céline d’ABOUKIR

Ingénieur du son : Mathieu PELLETIER Producteur: Théâtre du Marché aux Grains – Atelier de Fabrique Artistique – Bouxwiller. Réalisé avec le soutien de : L’Assoce Pikante / Machette production, La Maison Carré à Wolxheim, Le Point d’Eau d’Ostwald, la DRAC Grand Est, la Région Grand Est et la Collectivité Européenne d’Alsace. En tournée dans les écoles Le spectacle Tambours calices – voyages d’un atypique est proposé directement dans les salles de classes (ou salle d’évolution, salle des fêtes, etc.), comme l’a été le spectacle Prévert à l’école les saisons passées. À partir du CE2. Proposé du 16 au 20 janvier, du 6 au 10 février, du 6 au 15 mars et du 5 au 9 juin 2023.

Tarifs : 6€ par élève, gratuit pour les accompagnants.

Inscriptions et renseignements au 03 88 70 94 08 ou à contact@theaboux.eu Étienne GRUEL a collaboré plusieurs fois avec le Théâtre du Marché aux Grains : INSTANTANÉES, ateliers de percussions dans les écoles du territoire, festival Kuckuck #4 et #5. Il était également en résidence sur ce projet la saison passée. dernière mise à jour : 2022-10-14 par

