Spectacle « Talons aiguilles et poil aux pattes » Espace des Moulins, 17 mars 2023, Saint-Symphorien Saint-Symphorien.

Spectacle « Talons aiguilles et poil aux pattes »

140 route de Niort Espace des Moulins Saint-Symphorien 79270 Espace des Moulins 140 route de Niort

2023-03-17 – 2023-03-17

Espace des Moulins 140 route de Niort

Saint-Symphorien

79270

Saint-Symphorien

EUR 20 On a tous déjà eu un lendemain de soirée compliqué… Mais aussi compliqué que celui de Rose et Anna… impossible ! Elles se réveillent à 15h sans aucun souvenir… Ce qui est sûr, c’est qu’elles ont trop fait la fête, mais que s’est-il réellement passé ? Entre aveux, coquard, drogues, argent et talons aiguilles, ces deux amies vont devoir affronter leurs pires démons : elles-mêmes !

Un conseil : Ne jamais abuser de l’alcool, ou vous risquerez d’avoir peur de retrouver la mémoire !

L’été 2021, Lise Herbin (Anna) et Nathalie Foucault (Anna), ont pu jouer leur pièce au Festival OFF d’Avignon, et leur succès a été sans appel !

Et cette année encore, elles ont retrouvé leur public avignonais et fait de très belles représentations. Aujourd’hui en tournée partout en France, cette comédie déjantée, pleine de rebondissements, est prête à venir faire des étincelles à Saint Symphorien !

+33 5 49 09 53 53

Mairie St Symphorien

Espace des Moulins 140 route de Niort Saint-Symphorien

