Spectacle | Talankoï Bibliothèque L’Heure Joyeuse, 18 juin 2022, Paris.

gratuit

Un chant… comme le souffle du vent dans la voile d’une montgolfière. Le chant doux et rythmé d’une flûte comme le réveil de la nature au petit matin d’une journée de printemps… Et puis, des petites histoires et anecdotes qui se succèdent dans les interstices entre les chansons… dans un voyage nous menant de continent en continent…

Chansons traditionnelles enfantines, berceuses, comptines et jeux de doigts issus des cultures d’ici et d’ailleurs sont l’occasion pour Alain PAULO d’emmener avec lui les jeunes enfants et les adultes qui les accompagneront dans le plaisir de (re-)découvrir un répertoire riche de sens et de sonorités.

Ce petit tour du monde de la chanson enfantine se veut être l’occasion de partager nos différences tout comme nos ressemblances avec comme vecteur universel la langue et la musique… comme un partage de notre présence au monde.

À partir de 1 ans sur inscription

Samedi 18 juin 2022 à 10h30

Bibliothèque L’Heure Joyeuse 6 rue des Prêtres Saint Séverin Paris 75005

Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin

