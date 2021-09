Annœullin Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin, Nord Spectacle – Tailleur pour Dames Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Annœullin Catégories d’évènement: Annœullin

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, le vendredi 22 octobre à 20:30

La compagnie Babel'Oued revisite pour votre plaisir cette célèbre pièce de Georges Feydeau. Moulineaux a découché ! Sa femme, Yvonne, s'en rend compte. Bassinet, un vague ami de Moulineaux, arrive et ferait un alibi parfait s'il n'était pas si maladroit … Et quand la belle-mère, les maîtresses et leurs maris s'en mêlent, les choses deviennent plus compliquées ! **Durée 1h20**

2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T22:30:00

