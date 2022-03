Spectacle : Taïko Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Spectacle : Taïko Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités), 14 mai 2022, Rouen. Spectacle : Taïko

Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités), le samedi 14 mai à 19:00

Le Taiko est un tambour traditionnel Japonais. De taille et de bois différents, il est joué en frappant les peaux ou les fûts avec des “bachi”, conférant ainsi une infinité de sons et de combinaisons rythmiques. Les résonances riches et délicates de l’instrument, naissent du travail des postures et de la dynamique corporelle des percussionnistes… Le Taiko : un tambour traditionnel Japonais. Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) 198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Adresse 198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Rouen Departement Seine-Maritime

Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Spectacle : Taïko Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) 2022-05-14 was last modified: by Spectacle : Taïko Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) 14 mai 2022 Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime