Spectacle Tagada tsoin tsoin
2023-01-07
27 Rue Principale Chez M'an Jeanne et Petit Pierre
Villeneuve-les-Genêts
Yonne

2023-01-07 – 2023-01-07

Yonne Villeneuve-les-Genêts EUR 7 Venez faire Tagada Tsoin Tsoin avec Madame Sacha et son Môssieur Jo » Chansons Pyroflatulentes » . Assiettes servies jusqu’à 19h45 et après le spectacle. chezmanjeanneetpetitpierre@gmail.com Chez M’an Jeanne et Petit Pierre 27 Rue Principale Villeneuve-les-Genêts

