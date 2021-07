Choye Choye Choye, Haute-Saône Spectacle « Tabularasa 2051 » Choye Choye Catégories d’évènement: Choye

Haute-Saône

Spectacle « Tabularasa 2051 » Choye, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Choye. Spectacle « Tabularasa 2051 » 2021-07-23 – 2021-07-24

Choye Haute-Saône L’atelier 6b, compagnie professionnelle de théâtre de rue organise un spectacle autour de l’univers rétro-futuriste de Blue, héroïne de TABULARASA qui essaie de sensibiliser les terriens à l’urgence de sauver leur planète.

RDV à 21h le vendredi 23 et le samedi 24 juillet à Choye au parking du stade. Spectacle ouvert à tous. atelier6b.contact@gmail.com L’atelier 6b, compagnie professionnelle de théâtre de rue organise un spectacle autour de l’univers rétro-futuriste de Blue, héroïne de TABULARASA qui essaie de sensibiliser les terriens à l’urgence de sauver leur planète.

RDV à 21h le vendredi 23 et le samedi 24 juillet à Choye au parking du stade. Spectacle ouvert à tous. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Choye, Haute-Saône Étiquettes évènement : Autres Lieu Choye Adresse Ville Choye lieuville 47.39578#5.76267

Évènements liés