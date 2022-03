Spectacle : Tabataba Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Texte : Bernard-Marie Koltès Mise en scène : Stanislas Nordey

Afrique à deux En Afrique, dans la ville de Tabataba, un frère et une sœur s’opposent. Elle veut que son frère sorte boire et voir les filles, lui ne jure que par sa moto. Tabataba, interprété par Jisca Kalvanda et Alexandre Prince, est mis en scène par Stanislas Nordey qui le considère comme un de ses textes fétiches. C’est un spectacle né du programme « Ier acte », initié en 2014 au Théâtre National de Strasbourg pour que se développe davantage de diversité sur les plateaux. La langue incomparable de Bernard-Marie Koltès y fait résonner ses accents puissamment lyriques et extraordinairement concrets. Le duo de jeunes interprètes y porte avec ferveur les thématiques du genre et de la différence sexuelle dans une joute sur la solitude et le désir.

Représentation du jeu. 17 mars suivie d'une rencontre avec l'équipe artistique TOUT PUBLIC DÈS 15 ANS

