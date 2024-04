SPECTACLE TA PEAU CONTRE LA MIENNE Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines, mercredi 10 avril 2024.

SPECTACLE TA PEAU CONTRE LA MIENNE Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Spectacle Des notes et des mots

Cette année, la médiathèque vous invite à découvrir l’album de Rémi COURGEON » Ta peau contre la mienne » (éditions Milan) à travers une mise en voix et en musique par l’école de musique de la commune et la compagnie La Fidèle Idée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 18:00:00

fin : 2024-04-10

Médiathèque Victor Hugo 5 Esplanade de l’Europe

Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

