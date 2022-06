Spectacle « T.I.A.G » The Itinerant Art Gallery, 17 juillet 2022, .

Spectacle « T.I.A.G » The Itinerant Art Gallery

2022-07-17 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-17 19:30:00 19:30:00

présenté par la compagnie 12.0. A mi-chemin entre conférence et performance et exposition, ce spectacle s’est donné pour mission d’expliquer l’inexplicable. Jean Julien et Olivia seront vos guides dans le monde génial et loufoque de l’art contemporain ! Ils vous donneront à voir l’invisible, le concept et la matière et cela grâce à l’aide d’oeuvres originales prêtées par leurs amis artistes. Trois parois, trois cubes pour donner place à l’expression de la matière et au concept. Entre cynisme et plaisanterie, le spectateur se retrouve plongé dans un univers surréaliste, subtilement comique et évidemment perché. 40 min pour découvrir le monde de l’art contemporain et en ressortir différent(e). Tout public. Rendez-vous au stade sous le chapiteau.

Ce spectacle est proposé dans le cadre du festival de cirque et musique de Caniac du Causse, organisé par l’Asso Chez Namphaise.

T.I.A.G©Cie12.0

